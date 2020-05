Campeón de Champions con Real Madrid estuvo a punto de jugar en Costa Rica

El preparador de porteros de Asociación Deportiva San Carlos ha revelado una anécdota que dejará a muchos con la boca abierta. En una nota para La Teja , Frank Carrillo aseguró que un ex futbolista de Real Madrid estuvo a punto de ser firmado por el equipo costarricense, pero hubo algo que truncó su traspaso.





Hablamos de Fernando Morientes, ex centro delantero de Real Madrid, Liverpool, y selección nacional de España, entre otros. Según Carrillo, en 1993 los Toros del Norte tuvieron una gran oportunidad de traerlo a Centroamérica, cuando este todavía era un muchacho desconocido en el ámbito europeo.



Fernando Morientes con el Albacete, su primer equipo.



"Yo llegué al Albacete en 1993 para estar junto a Gabelo Conejo, y ahí me quedaba a veces viendo jugar a los juveniles. Ahí observé a un delantero alto y de grandes condiciones; pregunté por su nombre y me dijeron que era Fernando Morientes, que en ese momento solo tenía 17 años de edad", empezó contando.





"Le pegaba a la pelota con izquierda y con derecha, como los dioses, y además cabeceaba desde cualquier perfil. Por eso se me metió en la cabeza que podía crecer en San Carlos. Ahí hablé con el gerente de Albacete, Juanito, y después charlé con Morientes y sus padres. Todos dieron el visto bueno" continuó. Sin embargo, fue en Costa Rica que empezaron las trabas, que finalmente terminarían truncando su fichaje.









"Yo vine con todo resuelto desde España, pero al llegar a Ciudad Quesada hablé con el presidente del equipo, Joaquín Rodríguez, y con Freddy Kooper, entrenador en aquel momento. Ambos me dijeron que no, porque había dos brasileños que estaban entrenando con el equipo, aunque después no se quedó ningún", concluyó.



Fernando Morientes, ganador de tres Champions League con Real Madrid.

Fuente: lateja.cr