David Faitelson explotó en contra de la Selección de México tras perder ante USA en el Final Four

La Selección de México volvió a sucumbir ante su archirrival Estados Unidos, esta vez en la final de la Liga de Naciones de Concacaf. El marcador final de 2-0 en el estadio AT&T de Arlington, Texas, consolidó una nueva derrota para el Tricolor en un encuentro donde no pudo encontrar la fórmula para vulnerar la defensa rival. Ante este escenario, David Faitelson explotó en contra del Tri a través de sus redes sociales.

En los últimos años, la Selección de Estados Unidos ha tomado el control de la rivalidad futbolística con México. De los siete enfrentamientos más recientes, los gringos han ganado cinco y empatado dos, lo que demuestra una clara tendencia a su favor.

¿Qué dijo David Faitelson sobre la Selección de México?

“Nuevo fracaso del futbol mexicano. He aquí el resultado de las decisiones que han tomado nuestros “brillantes” directivos. Es lo que hay. Y lo que hay, con todo respeto, no alcanza, no sirve“, aseveró Faitelson.

“No hay futbolistas y no hay entrenador. El futbol mexicano está jodido. Hay que “reconstruir” al futbol mexicano casi desde sus cimientos. La cuestión es: ¿En realidad lo quieren hacer?”, sentenció David Faitelson a través de sus redes sociales.

Estados Unidos se adueña de Concacaf

Cinco victorias en los últimos siete partidos es una muestra del dominio estadounidense en el Clásico de Concacaf. Esta racha incluye triunfos en competencias importantes como la Copa Oro 2021 y la final de la Liga de Naciones de Concacaf 2023.

Recordemos que la última victoria de México sobre Estados Unidos se remonta a septiembre de 2019, cuando el Tri se impuso por 3-0 en un amistoso. Desde entonces, el panorama ha cambiado, y los estadounidenses han tomado el control de la rivalidad.

