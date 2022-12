La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) continúa en su búsqueda de nomrbar un nuevo seleccionador que tomará la vacante que dejó Tité, quien ya no está en el cargo tras la eliminación de Brasil ante Croacia en cuartos del Mundial de Qatar 2022.

De acuerdo con la información del diario galo L' Equipe, Zinedine Zidane es el principal candidato que manejan los sudamericanos para asumir el puesto de cara a un nuevo proceso para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

"Zizou" cumple con todos los requisitos que busca el "Scratch du Oro" para convertirse en timonel de la pentacampeona del mundo: extranjero, agente libre y con un currículum muy completo donde resaltan sus logros con el Real Madrid, el club más grande del fútbol.

Sin embargo, todo esto también dependerá de la decisión que tome Didier Deschamps sobre si sigue al frente de la Seleccion de Francia o renuncia al cargo, ya que en este último caso, Zinedine sería el principal candidato para dirigir a 'Les Bleus'.

Este es el segundo reconocido técnico que es vinculado con Brasil, pues el primer nombre que sonó fue el del italinao Carlo Ancelotti. No obstante, este entrenador está centrado única y exclusivamente en el Real Madrid y no contempla otro escenario posible que no sea el de cumplir su contrato.