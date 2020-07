¡Ya tiene equipo! Lo dejaron ir de Alajuelense y firmó para un club de Costa Rica

La derrota ante Saprissa en la final de los playoffs del Clausura 2020 provocaron mucho enojo en los aficionados liguistas. Desde las redes sociales, los fanáticos empezaron a exigir la salida de las 'vacas sagradas', es decir, de futbolistas importantes que no han estado a la altura del nivel que se exige en Alajuelense.

El club decidió escucharlos y comenzó una barrida para renovar la plantilla. Debido a esto, anunciaron por la cuenta oficial de Twitter la salida de tres jugadores, a los que se le terminó el contrato y no se les renovó: Luis Sequeira, Kenner Gutiérrez y Cristhopher Meneses. Un comunicado que fue bien recibido por el público.

Sequeira estuvo 6 temporadas defendiendo los colores de la Liga. (La Nación)

Pero uno de esos tres logró conseguir equipo en tiempo récord y ya fue anunciado en su nuevo club. Se trata de Luis Sequeira que es nuevo futbolista de Municipal de Grecia. Así no anunciaron en sus redes sociales y el jugador ya se lució con la camisa puesta. Este fue el mensaje que publicaron: "Es un jugador con más de 14 años de experiencia en el fútbol, oriundo de nuestro cantón Grecia y llega a reforzar a las panteras para el próximo torneo".

¡Bienvenido a la familia griega! ⚽️����



El mediocampista había jugado durante más de 6 temporadas con Alajuelense, pero en el último campeonato no tuvo regularidad. Jugó solo 7 partidos y no convirtió ningún tanto. Debido a esto, decidieron no extender su vínculo y darle salida para que termina llegando a los griegos.

Son varios los jugadores que están llegando a Municipal, antes de Sequeira se sumaron otros 6 refuerzos: Kevin Hernández, Axell Quirós, Brayan Rodríguez, Alejandro Rodríguez, Luis Rodríguez y Jean Carlo Agüero. Se viene una plantilla muy renovada para la próximada temporada.