¡Y no fue la Liga! El club de Costa Rica que pretendió contratar a Jorge Luis Pinto

Jorge Luis Pinto ha tomado gran notoriedad en las últimas semanas, a raíz de sendos ataques por parte de exdirigidos y colegas que lo han catalogado como "puteador y loco", así como "prepotente" (Carlo Costly); una persona con falta de personalidad y cobarde ("Rambo" de León); una persona que deberían declarar non grata (Héctor Vargas) y un "cero a la izquierda como persona" (Hernán Medford).

Este, de todos modos, no se quedó de brazos cruzados. Al primero de ellos le respondió con munición gruesa, indicando que siempre fue "la llanta de su carro" y que "no ganó nada", mientras que al segundo admitió no conocer: "Este muchacho de León en mi vida lo he saludado".

Pinto y Costly han intercambiado duras palabras en los medios

Sin embargo, esta vez no está en el foco de la noticia por una discusión, sino por algo que reveló en diálogo con Columbia. El exseleccionador de Colombia, Costa Rica y Honduras contó la vez en que el Saprissa de Costa Rica quiso hacerse con sus servicios, mas rechazó la propuesta por su cariño a Alajuelense.

"En algún momento me ofrecieron (desde Saprissa), pero ellos saben que mi aprecio y mi sentimiento es hacia la Liga", manifestó el sudamericano. Además, advirtió que el morado no fue el único: "Herediano me llamó en algún momento".

En cuanto a las posibilidades actuales que tiene para dirigir, mostró que le han llegado varias propuestas: "Hubo dos contactos para un equipo chico de la primera. Hay contactos para un equipo de Arabia y otro de Bolivia". De todos modos, aclaró: "A mí los equipos no me gusta recibirlos en medio campeonato"