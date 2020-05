Troglio: "Los equipos centroamericanos necesitan crecer un poco más para competir los mexicanos"

Pese al aislamiento obligatorio, Olimpia sigue con la cabeza en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Tras eliminar al campeón de la MLS en octavos, los hondureños vencieron en la ida a Montreal Impact por 2 a 1 en Canadá y resta la vuelta para sellar el pase a las semifinales. Los Albos quieren romper la supremacía de los mexicanos que hace 14 años seguidos que se quedan con la competición.

Sobre esto habló Pedro Troglio y decidió elogiar no solo a su equipo, sino también a los demás clubes del país catracho: “Honduras es una liga muy dura porque los equipos son muy parejos. Los jugadores hondureños son muy técnicos, muy rápidos, muy físicos. Son equipos difíciles para competir. Lógicamente, cuando se enfrentan a equipos mexicanos o de la MLS, hay figuras que marcan la diferencia".

Además, en su entrevista con la página oficial de la Concachampions decidió resaltar a otros clubes de la región y aclaró que falta para alcanzar a los norteamericanos: "Creo que los equipos centroamericanos necesitan crecer un poco más para competir regularmente con los equipos mexicanos y de la MLS, quienes en la primera ronda de la Liga de Campeones avanzaron, pero avanzaron con cierta dificultad. Fuimos los únicos que vencimos a un equipo de la MLS, pero en los demás no hubo tanta diferencia”.

El entrenador argentino recordó como Tigres terminó logrando una clasificación agónica ante Alianza y como Comunicaciones hizo sufrir a América en el Azteca, uno de los equipos más grandes de México y de la región. Estos partidos demostraron que se está volviendo a emparejar el nivel de los competidores, pero destaca que todavía falta para poder igualarse en el rendimiento.

Para cerrar, Troglio puntualizó en Olimpia y contó lo contento que está dirigiendo a los últimos campeones del Apertura 2019: "Estoy feliz aquí. Elegí ir a un equipo porque quería ir a un gran club que necesitaba ser campeón y que tenía mucha historia. Me gusta la ciudad, estoy muy cómodo, me gusta la liga doméstica, me gusta Concacaf y la verdad es que estoy muy feliz aquí".