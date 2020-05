Tabla de posiciones de Centroamérica en la historia de todos los mundiales

A lo largo de la historia, el fútbol centroamericano ha tenido muchas representaciones en distintas Copas del Mundo. Algunas mejor que otras, claro está, pero participaciones al fin, que quedan para los libros de historia del fútbol mundial.









Es por eso que en Futbolcentroamerica nos decidimos hacer un recuento detallado, uno por uno, de cada participación de cada selección, en cada uno de sus mundiales. Esto considerando Copas Mundiales sub 17, sub 20, y selecciones absolutas.



Marvin Ceballos, anotador del único gol de Guatemala en la historia de los mundiales.







En las mismas, la región ha sido representada por Costa Rica, Honduras, Panamá, El Salvador, y Guatemala: las primeras cuatro alcanzaron mundiales adultos, mientras que los chapines clasificaron a un sub 20. Por un lado, los de mejor suceso son los ticos, que alcanzaron el cuarto lugar en el u-20 de Egipto 2009, así como los cuartos de final en Brasil 2014, entre otras actuaciones.



Le sigue la bicolor hondureña, que rescató dos empates en España 1982, así como los cuartos de final de la Copa del Mundo de Emiratos Árabes en el 2013. Le sigue la selección de Panamá, que a nivel mayor no pudo sumar en Rusia 2018, pero si ha conseguido puntos y dos victorias en mundiales menores. Una fue en México 2011 con la sub 17, y la otra con la sub 20 en el campeonato del mundo de Polonia 2019.







Por último están El Salvador y Guatemala; los cuscatlecos han clasificado a dos mundiales adultos, donde no lograron sumar. Sin embargo, consiguieron su primer triunfo en la historia de los mundiales en Turquía 2013, tras derrotar a Australia por 2-1. Por otro lado, la azul y blanco guatemalteco también hizo historia en la misma categoría. En el único mundial al que han clasificado en su historia, los chapines derrotaron 1-0 a Croacia en Colombia 2011 con gol de Marvin Ceballos, clasificando a octavos de final y logrando sus únicos 3 puntos en la historia de los mundiales.







Acá la tabla completa:

País Partidos jugados Ganados Empatados Perdidos Puntos Costa Rica 89 25 8 21 83 Honduras 51 8 4 39 26 Panamá 30 2 4 14 10 El Salvador 9 1 0 8 3 Guatemala 4 1 0 3 3