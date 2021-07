Bala Gómez defiende a Keylor Navas: "No porque tenga una lesión no puede darse unas vacaciones”

Desde 2011 que Keylor Navas no participa de una Copa Oro y eso empieza a molestar seriamente a los aficionados de Costa Rica. El motivo de la ausencia en esta edición es una supuesta lesión sufrida durante el último partido del PSG y que también lo privó de disputar la Nations League. Sobre esto, Ronald Gómez salió a defenderlo.

El Bala es el nuevo asistente técnico de Luis Fernando Suárez en la Sele y ya empezó a ocupar su rol. Resapaldó al guardameta del conjunto parisino y destacó que está en todo su derecho de disfrutar de unas vacaciones mientras se recupera. No cree que tenga que estar encerrado en un gimnasio durante el parate de selección y liga.

“El caso de Keylor viene con dictamen médico y usted a un jugador lesionado no lo puede obligar, si no está lesionado hay que ver qué pasa y no porque tenga una lesión no puede darse unas vacaciones”, declaró Ronald Gómez sobre el descanso que está tomando en las playas de México.

Agregó sobre los que critican la ausencia de Navas y descreen de su lesión: “Hay que saber bien como está lo que pasa con el futbolista para después emitir una opinión pero en este caso hay que ver lo que habló el profesor con Keylor y si no está en condiciones para estar hay otros que vienen”.

Para finalizar, contó como cambió el interés por la Sele por parte de los futbolistas: “Cuando nosotros no clasificamos a los mundiales del 94 y 98, tuvimos mucho problema con ese deseo del jugador de venir a la selección. En las siguientes eliminatorias el futbolista no quería salir de la selección, algunos querían quedarse en el país y ese sentido de pertenencia hay que tenerlo ahora, que el futbolista sienta que es una necesidad estar en la selección”.