Manfred Ugalde respondió si estará disponible para las Eliminatorias Concacaf

El presente de Manfred Ugalde en el Twente de la Eridivisie ilusiona a todos los aficionados de Costa Rica. El legionario está mostrando un nivel altísimo de cara al comienzo de las Eliminatorias Concacaf. Más allá de las esperanzas por verlo con la Sele, su presencia no estaba confirmada y podia ausentarse para priorizar la adaptación en el club neerlandés.

En una entrevista que dio con ESPN, el ex-Saprissa se mostró muy predipuesto a estar presente en el debut del octogonal y le mandó un mensaje directo a Luis Fernando Suárez. El estratega colombiano todavía no pudo conocer a la gran joya que tiene el fútbol costarricense y podría verlo en esta próxima fecha FIFA.

“Todos los que jugamos al fútbol queremos y soñamos con formar parte de la selección nacional, estoy a los órdenes del profesor Luis Fernando Suárez para el momento en que él me necesite, para mi es un sueño, un orgullo, siempre representar a mi país”, declaró el delantero de 19 años.

Manfred también se refirió a como trabaja para mantener los pies sobre la tierra: “Como siempre lo he dicho, es una suma de muchos factores, entre ellos el no desubicarme de dónde vengo, siempre recordarme, lo que me costó llegar hasta acá, la educación de mis padres, y el acompañamiento siempre de mi representante".

Y finalizó sobre cómo está viviendo este gran momento de su carrera: "Cada día que pasa me adapto de una mejor manera y creo que eso me mantiene con los pies en la tierra, estoy muy feliz, muy contento, y quiero seguir creciendo y siendo el mismo”.