¿Seguirá Henry Duarte al mando de Nicaragua?

Con todo el fútbol detenido por la pandemia causada por el coronavirus, las selecciones centroamericanas ponen en duda a sus técnicos para lo que viene. Con la salida de Américo Gallego de Panamá, aparece en el horizonte una incertidumbre que implica a Nicaragua. ¿Seguirá Henry Duarte al mando del equipo de dicho país?

"Es un momento complicado y de incertidumbre, la próxima me estaré reuniendo con los dirigentes para ver cuál es la postura de ellos", comentó Duarte al programa 120 Minutos en Radio Monumental. "Si me dicen que siga lo haré, en caso de que tomen otra decisión también estoy dispuesto a acatarla, estamos viviendo una situación totalmente inesperada", agregó.

El entrenador sueña con llevar a Nicaragua a la Copa del Mundo.

La FIFA informó que en este año 2020 no habrá actividad a nivel de selecciones. Por esta razón es que surge la posibilidad de que la Federación de Nicaragua (Fenifut) decida llegar a un acuerdo para adelantar la salida de Henry.

En unas declaraciones brindadas al diario La Prensa de Nicaragua el secretario general de la Fenifut comentó: “Ese tema (de Duarte) no lo hemos visto todavía, también estamos viendo como lo tratamos, pero si no habrá nada en todo el segundo semestre del año no tiene sentido que se mantenga. Igual tenemos que esperar, no estamos seguros qué pasará con el resto del calendario”.

Un técnico en la zona de Concacaf que ya fue separado por esta crisis fue el argentino Américo Gallego, quien se encontraba dirigiendo a Panamá.