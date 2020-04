¿Se jugará? Cuatro equipos se niegan a que se reanude el fútbol en Honduras

La propagación del coronavirus hizo que el fútbol se parara en todo el mundo. Con el pasar de los días de marzo, casi ninguna liga del mundo quedó en pie. El motivo era para evitar que los jugadores se contagien entre sí, como sucedió en algunos encuentros de Europa. Se intentó disputarlo sin público, pero obviamente los futbolistas se negaron. Solo 3 países del mundo continuan jugado: Nicaragua, Bielorrusia y Tayikistán.

La liga hondureña fue unas de las perjudicas por el COVID-19. El Clausura 2020 quedó parado, pero no por tiempo indeterminado. Salomón Galindo, secretari de la Liga Nacional, sugirió que se volviera a disputar la competición apartir del 16 de mayo. De esta manera, se podrá establecer quién se queda con el campeonato, peleando entre Montagua y Marathón, y quién pierde la categoria.

Parece que no había problemas, pero salió un comunicado de 4 equipos que se rehusan a volver a jugar. Real Sociedad, Platense, Honduras Progreso y Vida piden que se de por suspendido todo por la salud de los jugadores y los cuerpos técnicos. El pedido incluye que no haya descensos ni campeón. Sería como fingir que no sucedió el torneo. Si el campeonato terminaría hoy, Honduras Progreso perdería la categoría.

"Nuestra postura como clubes es solicitar a la junta directiva una Asamblea Extraordinaria, en este caso por videoconferencia, solicitar por escrito una postura oficial o gestionar los salvaconductos necesarios, en relación a la culminación del Torneo Clausura 2020", parte del comunicado que le enviaron a los directivos de la Liga Nacional. Su postura es firme y no piensen cambiarla.

Y finalizaron: "Consideramos que en vista de la situación de la salud, económica del país y de nuestros patrocinadores sumado a lo que se venía arrastrando, es imposible continuar con este campeonato". Restará saber si se suma algún equipo más, sobre todos los que luchan por quedarse con la Copa. Desde la Liga Nacional siguen con la posición de volver a jugar a mediados de mayo.