Saravia confesó que siga la mala relación con los aficionados del Cartaginés

La última temporada de Heyreel Saravia no ha sido para nada sencilla. Pese a haberse ganado un lugar entre los titulares de Cartaginés, el defensor no es muy querido por la afición de su equipo. El gran motivo es su pasado con Herediano, clásico rival. El futbolista de 27 años pertenece a los florences y está a préstamo en los Brumosos.

Pero lo que terminó de romper la relación fue en un encuentro entre ambos en el que él decidió tomarse una foto con su ex-club antes del encuentro. Para empeorar la situación, el Cartaginés terminaría perdiendo por goleada y la relación entre el jugador y los aficionados parecería estar completamente rota.

Sobre esta situación declaró en una entrevista con TeleTica y confesó no haber disfrutado este Clausura 2020 con su nuevo club: “Definitivamente no ha sido fácil, he estado en medio de críticas, por donde vengo, porque pertenezco al Club Sport Herediano, pero yo estoy encantado de estar acá en el Cartaginés”.

Si tuviera que decir un jugador de Cartaginés que lo dio TODO ayer, fue Heyreel Saravia, el tomarse foto con su ex equipo no le impidió defender sus colores como un verdadero profesional. Lastima que hay quienes quieren ver todo mal y buscar la polémica por likes. — Daniel Bc (@DanielBc28) February 13, 2020

De todas formas, agregó sobre la relación que tiene con los fanáticos y como afecta eso a su desempeño en el campo de juego: “Yo no estoy aquí para caerle bien a nadie, al final es así y este es mi trabajo, lo más importante es lo que yo demuestre en la cancha porque yo la camiseta la he sudado”.

Saravia llegó a Cartaginés para disputar el Clausura 2020, en este torneo disputó 23 partidos. Jugó todos los encuentros de titular y solo falta a uno, contra Saprissa, por suspensión. Es claro que es tenido en cuenta por el entrenador y que su nivel deja de lado cualquier cosa que se diga. Veremos si en el próximo torneo podrá ganarse el amor de los aficionados.