Saprissa cuenta con más aficionados que Alajuelense, según nueva encuesta

La rivalidad entre el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense, no solamente se remite dentro del terreno de juego en cada partido que tienen que enfrentar entre ambos. También sus aficiones juegan un papel determinante. Y aunque en este Torneo Apertura 2020 ha sido particular por el contexto de no poder contar con público en los estadios, una encuesta determinó que los Morados siguen superando en seguidores.

El Deportivo Saprissa es el máximo ganador del balombié costarricense y así lo dejó saber en el último torneo conquistando su campeonato número 35, algo que quiere repetir en esta edición. Sin embargo, Alajuelense también se reforzó de gran manera para este torneo y buscará romper con esa sequía de títulos. Sin embargo a nivel de aficionados, sigue dominando el Saprissa.

Para el último estudio realizado por la empresa Cid Gallup para DIARIO EXTRA. Se entrevistaron a 1.204 ciudadanos costarricenses, en una muestra aleatoria y representativa de la población adulta residente en hogares particulares en todo el territorio nacional. La información se recolectó entre el 15 y el 23 de setiembre del 2020 y posteriormente se procesó para obtener los resultados finales.

Con estos resultados, los Morados lideran la tabla de seguidores con un 39%. Posteriomente la Liga Deportiva Alajuelense con un 27% y en tercer puesto surge el Club Sport Herediano con un 7%. Sin embargo, aunque el Saprissa registra en general un 39 por ciento de seguidores, fuera del área Metropolitana incluso se incrementa hasta casi un 49 por ciento.

Yéndonos a la actualidad futbolística, la Liga Deportiva Alajuelense lidera su grupo con un registro de 21 puntos en 8 partidos disputados. Mientras que el Deportivo Saprissa no pasa por su mejor momento luego de car en forma consecutiva ante Cartaginés y actualmente está en el segundo puesto diez unidades aunque con dos encuentros menos.