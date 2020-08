Saprissa anunció la baja de un futbolista que se perderá toda la temporada

Malas noticias para el Saprissa. Se confirmó una baja de un futbolista que se perderá gran parte de la pretemporada. El departamento médico del club hizo oficial la lesión y el jugador fue operado en el día de ayer.

Walter Cortés sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda. El defensor fue intervenido quirúrgicamente y tendrá entre 6 y 8 meses de recuperación para volver a ponerse a punto. Queda descartada completamente su participación en el Apertura 2020 y probablemente tampoco este para el Clausura 2021.

El futbolista había llegada a mediados del 2019 al Morado desde Estados Unidos. Estaba jugando en el Bethlehem Steel, equipo filial del Philadelphia Union y que juega en la Segunda División del país norteamericano. Venía de jugar 27 partidos y marcar 3 tantos, un buen número para ser defensa.

Pese a que su llegada esperanzó al entrenador, Cortés no pudo destacarse con la camisa del Saprissa y jugó muy pocos partidos. Solo disputó 9 encuentros en la última temporada, todos de titular, y no anotó ningún gol. Su nivel no fue el deseado por Wálter Centeno y no formó parte de los últimos partidos del Clausura 2020.

El lateral izquierdo de 20 años comenzará una larga recuperación. Esperará poder volver cuanto antes para poder ganarse un lugar entre los titulares de los Morados. Todavía no confirmaron desde el Sapri se irán a buscar un jugador para tener recambio por ese costado de la defensa o le darán lugar a un juvenil.