Santamaría arremete contra de los Cobos: "No puede decir que la selección está bien"

Parece lejano hablar sobre el presente de la Selecta, debido que no disputan un partido oficial desde mediados del año pasado por culpa del COVID-19. La suspensión de los encuentros internacionales provocó que no se puedan jugar los partidos que le correspondían a los combinados nacionales de cada país.

De todas formas, es claro que el presente de El Salvador no es el mejor. De los últimos 4 partidos que se disputaron: se perdieron dos de visitante ante República Dominicana por 1 a 0 y por una goleada 4 a 0 contra Honduras. Además, de local consiguieron una victoria de 3 a 0 en el choque con Santa Lucía y no pasaron del cero frente a Jamaica. Esto hace que preocupe seriamente a todos las chances de pelear un puesto para Qatar 2022.

Pudo jugar solo dos partidos en Perú y marcó un gol.

Pese a esos resultados, Carlos de los Cobos declaró que con sus dirigidos eran favoritos para clasificarse junto a Estados Unidos y Honduras. Sobre esta declaración opinió el legionario cuscatleco, Kevin Santamaría. El futbolista del Deportivo Llacuabamba de Perú arremetió contra los dichos del entrenador y se mostró muy crítico con la Selecta.

Estas fueron sus declaraciones: "En qué semáforo de San Salvador le dieron un chicle Chiclín y consiguió ese chiste? No podemos tapar el sol con un dedo, no podemos decir que la Selección está bien. No me gusta faltarle el respecto a nadie. Solo es mi forma de decir la verdad. No les tengo ningún odio, siempre voy a apoyar a la selección”.

Y también atacó a la federación: "Lo que se ve no se puede negar, si juegan mal es porque es evidente. No puedo decir que está bien como cuando estaban con el profe Albert Roca o Eduardo Lara. Las islas nos complican y estamos jugando feo. Todos suben el nivel, y nosotros nos quedamos ahí, no puede ser que los otros suban. Es responsabilidad de la Fesfut. Si no hay una idea de juego y a qué jugar, es complicado y todos los jugadores lo saben”.

Para finalizar, se refirió a que no está siendo convocado últimamente: “Si hago bien las cosas aquí la gente se puede alegrar y podrán tomarme en cuenta en la Selección. Si jugando bien, ya no me convocan es otra cosa, eso no me corresponde a mi, pero siempre respetaré eso”.