Salvadoreño es nuevo refuerzo de un equipo de México

Después de un paso por el Municipal Limeño y Sonsonate, José Valladares dejará El Salvador y se convertirá en un legionario cuscatleco. Lo particular será que su destino será en una liga paralela que se armó en tierras aztecas. No será en la Primera Divisón común, sino en un torneo que se creo hace poco.

Hace varios meses atrás, la liga de México decidió que no habría más descensos por cinco años. Esto hizo que dejara de existir la liga de ascenso y que los clubes que se encontraban ahí entren en crisis, como respuesta a todo esto se creo la Liga de Balompié Mexicano. En esa competición jugará el futbolista salvadoreño.

Según lo confirmaron en redes sociales, José Valladares es nuevo refuerzo de Leones Dorados. Firmará por un año a préstamo y llega como agente libre. Será una gran oportunidad para que avance en su carrera y lo hará en una liga que está empezando a crecer. El torneo comenzará el próximo 16 de octubre y estará compuesto por 20 equipos.

Leones Dorados Fútbol Club le da la bienvenido a José Antonio Valladares. pic.twitter.com/8uzJiMsg3m — Leones Dorados Futbol Club (@leonesdoradosfc) September 23, 2020

“Estoy muy alegre, creo que es un gran paso en mi carrera, espero poder sumar minutos y poder ser considerado para tener una oportunidad en la selección que es mi sueño. Creo que es una oportunidad muy grande y trataré de aprovecharla y de hacer mi trabajo lo mejor que se pueda”, declaró el futbolista en una entrevista con El Gráfico.

Para finalizar, contó como llegó la propuesta para jugar en los Leones Dorados de la Liga de Balompié Mexicano: “Un profesor de Estados Unidos me contactó con un profesor de México, me llevaron a visorias. Gracias a Dios me escogieron y ya firmé contrato”.