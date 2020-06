Rubilio Castillo comparó al clásico de Costa Rica con el Honduras y generó polémica

El fútbol en Centroamérica se vive de una manera muy pasional y sobre todo los importantes clásicos que hay en la región. Más allá de la gran pasión general, hay dos encuentros que se destacan frente a los demás. Se trata del Saprissa contra Alajuelense y del Olimpia ante el Motagua. Dos choques que hacen parar todo lo que se está haciendo en Costa Rica y Honduras, respectivamente.

Son pocos los afortunados de poder haber estado en ambos encuentros y uno de ellos es Rubilio Castillo. El actual delantero de las Águilas Azules jugó en el Saprissa y habló sobre cuál es el mejor de los dos, según como se vive dentro de una cancha, y su respuesta traerá bastante polémica. Eligió a uno frente a otro, pero destacó la conducta de unos aficionados como superior a la de los otros.

Estas fueron sus declaraciones con Diario Diez: "Siento que son parejos porque la afición está metida, tanto jugadores se siente eso especial siempre. Estamos aquí mismo en Centroamérica y se juega de igual manera. Aquí se llega más al fanatismo entre Olimpia y Motagua, en Costa Rica saben manejar más eso, allá son más civilizados".

Y destacó como hay que cuidarse con los dichos en el país tico y que están siempre observándolos: "Allá un jugador no puede lanzar palabras desaantes al otro, obviamente no saliéndote de lo deportivo, pero se cuida mucho. Yo me encontraba aficionados del Alajuelense y se tomaban fotos conmigo, platicaban, ellos entienden lo futbolero y por eso el fútbol es desarrollado en Costa Rica".

Para finalizar, resaltó lo bien que se llevan los aficionados durante los clásicos costarricenses: "Un partido de Alajuela-Saprissa, están unidos, cada uno con su equipo y aquí no se hace eso, pero acá me he encontrado muchos olimpistas que platican con uno pero algunos son obcecados y te gritan cosas; eso es por lo que Costa Rica está más arriba de nosotros en esa parte".