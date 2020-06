Rolando Fonseca: "Aquí quieren vender jugadores a 1 millón, venden mucho humo"

El exdelantero costarricense, Rolando Fonseca, habló para Teletica Deportes Radio y dejó varias declaraciones sobre el tema del precio que los representantes le quieren dar a sus jugadores, haciendo incapié a que son montos que no corresponden con la realidad y que no se debe mentir.

Fonseca puntualizó que en el país centroamericano todos los años quieren vender jugadores por un millón de dólares y para él, eso no existe en el balombié tico. Todo esto se da en el contexto cuando días atrás el representante de Manfred Ugalde, afirmó que el delantero del Saprissa estaba valorado en unos d millones de dólares.

Rolando Fonseca (Teletica Radio)

"No los quieren formar, todo mundo quiere formar el millón de dólares, no sacan centrales, solo quieren delanteros y los delanteros que sacan son remalos, saquen un goleador también y no estamos hablando de Marcel Hernández", comentó Rolando.

Rolando Fonseca y Manfred Ugalde

"Dejen de engañar, aquí inventan demasiado, venden mucho humo. Aquí todos creemos que valemos dos millones de dólares y jamás, esa es la realidad de nuestro fútbol. No tenemos formación, no vemos talento", sentenció Fonseca en Teletica Deportes Radio.

Con estas palabras el histórico goleador tico dejó la gran polémica sobre la mesa para que en el fútbol de su país se acerquen mucho má a la realidad que él ve y no sobre las que otros quieren vender hacia el exterior y hacia el mismo país centroamericano, que podría traer una perspectiva deslumbrante que tal vez no exista.