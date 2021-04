Estados Unidos le prohibe el ingreso a Rambo de Léon

Feo momento el que tuvo que vivir Ramón de León en su viaje a Estados Unidos. El ex-futbolista catracho viajó al país norteamericano para presenciar la Copa Austin TX Champions League y cuando llegó no lo dejaron ingresar. Todo terminó con la prohibición de su ingreso y el regreso a Honduras.

El ex-volante había viajado junto a Amado Guevara, José Luis Pineda, Samuel Caballero y Blas Pérez. Todos ellos pudieron ingresar sin problemas, menos él que tuvo problemas en la zona del chequeo migratorio. Las autoridades estadounidenses detectaron dos anomalias que determinaron que no pueda entrar.

Rambo había estado en Estados Unidos hace poco tiempo y su estadía había superado el tiempo establecido. Él explicó que fue debido a los huracanas, pero no lo tuvieron en cuenta. A eso hay que sumarle que su visa está cerca de expirar y, por ende, le pidieron que regrese a su país de origen.

El ex-futbolista catracho no pudo ingresar a Estados Unidos y lo regresaron a Honduras. Había ido a presenciar la Copa Austin TX Champions League junto a otras leyendas. ���� pic.twitter.com/5H08K1Z73n — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) April 20, 2021

"Mi visa esta por expirar y la tengo que renovar, aparte estoy metiendo un permiso de trabajo y no me quería complicar. Me dijeron que mejor regresara para no afectarla. Espero viajar dentro de siete u ocho meses cuando me toque la renovación", le explicó el ex-futbolista a Diario Diez sobre lo sucedido.

De León se está preparando para ejercer como entrenador en un futuro cercano y viaja a ver como se prepran equipos de la MLS y México. La idea de él es tomar cosas de ellos para aplicar en un futuro. Lamentablemente, deberá esperar varios meses para regresar a suelo estadounidense.