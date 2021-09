¿Qué debe cambiar Costa Rica para ganar su primer partido en la Octagonal?

Para Costa Rica solo hay una opción; ganar sí o sí ante Jamaica. Y aunque parece un objetivo natural, lo cierto es que la tricolor no ha podido sumar de a 3 en ninguno de los dos primeros juegos y por el contrario, el resultado donde se obtuvo el único punto (vs Panamá) supo más a suerte que a mérito, una casualidad, si se le quiere colocar un adjetivo justo; nos vimos mal y los canaleros simplemente no supieron aprovechar ese lunar.

Pero el tiempo apremia y la necesidad de una victoria para Costa Rica es una tarea que debe resolverse cuanto antes, pero con una formación tan deficiente y tan poco efectiva, la pregunta es ¿qué hace falta para que Costa Rica logre una victoria? y se aleje de esa vergonzosa posición que ocupa actualmente.

Factores clave

Elección correcta de los jugadores: El técnico Luis Fernando Suárez apenas si conoce el medio local y tiene en sus espaldas la responsabilidad de convocar y alinear a los mejores según el partido que tenga en frente, sin embargo, llegado el momento del pitazo inicial, suele colocar a dos o tres que generan el descontento y siembran las dudas, lo que deja entrever poca lectura del rival y un mal asesoramiento al momento de elegir su once. Navas, Celso, Bryan, Campbell y 7 más; esa debe ser la consigna, ir a lo seguro.

Joel Campbell, Costa Rica. (Getty Images)

Erradicar tanto pase hacia atrás: Si la necesidad dicta anotar, los pases hacia atrás son todo lo que no se debe hacer durante el juego; una antítesis de cómo encontrar un gol. Costa Rica tiene aquella errónea creencia de que la posesión de balón es sinónimo de dominio, sin embargo, no desarrolla nada a partir de ahí, no hay ojos hacia el frente y nadie se atreve a romper las líneas, una labor que en otrora cumplía con eficiencia Cristian Bolaños. Se juega hasta el cansancio con una "u negativa", en un paseo de pelota de costado a costado pero pasando la bola por los centrales y antes de media cancha.

Rematar y rematar: De los 190 minutos jugados en los dos encuentros anteriores, la selección costarricense solamente remató en 2 ocasiones al arco, sí, solamente 2. Los dirigidos por el colombiano Suárez deben de animarse más al remate de media y corta distancia y no esperar a poner la bola frente al guardameta para disparar. Eso sí, debe generar las opciones para hacerlo y atreverse... "tanto va el agua al cántaro, que revienta" reza el dicho.

Planteamiento ofensivo: Desde el pitazo inicial se debe enviar un mensaje claro: Ir por los 3 puntos. Jugar con el bloque defensivo adelantado, un solo volante de contención y uno mixto para hacer el enlace; un volante creativo que juegue libre para alimentar a los delanteros o a los laterales. Volantes por los costados que no solo transporten el balón, sino que además se atrevan a pisar el área (Matarrita y Fuller han mostrado buenas condiciones), que se sumen como atacantes en ofensiva. Y por último, jugar con al menos dos atacantes, uno de área (podría ser Moya) y otro con más dominio del balón (Ugalde, Montenegro, Lassiter o Marín).

Precisión en el pase: Los rompimientos en ofensiva son claves, es la forma más efectiva de romper las líneas o bloques defensivos del rival, pero para ello, acertar el pase es fundamental, una tarea tán básica no debería costar tanto. Adicionalmente debe haber más pase en vertical y no a los costados; mostrar confianza al ataque y jugar a ras del césped. El pelotazo no ha dado buenos frutos y perdemos posesión con facilidad.

Filtrar más: El pasabola en media cancha es buena señal sólo si va acompañado de un pase en profundidad, de aprovechar al delantero que corre en diagonal; de poner a correr a aquel volante que despuntó y tiene espacio para lanzar la bola adelante y centrar. Si el planteamineto rival es defensivo, Costa Rica necesita llegar a la zona contraria en la menor cantidad de pases posibles, siempre en vertical para intentar romper.

Creérsela: El estado de ánimo de los jugadores es vital, atrás deben quedar los malos resultados, las críticas y las culpas por lo que ya pasó. Sellar el boleto a Qatar es la motivación perfecta para sentir la camiseta y disfrutar el juego, un gane encamina de nuevo las aspiraciones mundialistas. Si bien es cierto, la sola confianza no gana partidos, lo opuesto sí los puede perder.

El partido contra los jamaiquinos se llevará a cabo este mipercoles 8 de setiembre en el Estadio Nacional a las 7 pm, hora de Costa Rica.