En el mes de noviembre de este año se estará disputando la Copa del Mundo en Qatar y las autoridades han comenzado a dejar claras sus reglas. Un funcionario del área de Seguridad de Qatar dijo que las personas LGBT serán bienvenidas durante el Mundial, sin embargo, advirtió que el símbolo que las identifica podría ser prohibido en los estadios “para protegerlas de agresiones".

Para una entrevista con la agencia AP, el mayor general de la policía Abdulaziz Abdullah Al Ansari expuso lo siguiente: "Si él (un aficionado) ondea una bandera arcoíris y yo se la quito, no es porque yo realmente lo quiera, que en verdad se la quiera quitar e insultarlo, sino más bien protegerlo’. Yo no puedo garantizar el comportamiento de toda la gente. Y le diré: `Por favor, no hay necesidad de realmente ondear esa bandera en este momento’'’, puntualizó.

”Reserven la habitación juntos, duerman juntos, eso es algo que no nos incumbe. Nosotros estamos aquí para organizar el torneo. No podemos cambiar las leyes. Uno no puede cambiar la religión durante 28 días de Copa del Mundo", finalizó Abdulaziz Abdullah.

Mientras tanto, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseveró esta semana desde Doha que todo el mundo verá que todos son bienvenidos aquí en Qatar, incluso, si hablamos sobre la comunidad LGBT. Se espera que durante la Copa del Mundo exista una seguridad plena en todos los rincones para que todos puedan disfrutar la cita más grande en el fútbol a nivel de selecciones.