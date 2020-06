Primitivo Maradiaga reconoció que se equivocó al afirmar que nunca iría a Olimpia

Como jugador y entrenador, Ramón Maradiaga estuvo muy ligado siempre a Motagua. En su etapa de futbolista consiguió una liga y como técnico logró cuatro ligas y una Copa Interclubes de UNCAF. Fue tanto el ligue con las Águilas Azules que se animó a decir que no dirigiría nunca a Olimpia. Una frase que quedó marcada y de la cuál él reconoció que se arrepiente de haber dicho en el último tiempo.

Sobre esto habló en una entrenvista con Panorama Deportivo y reconoció abiertamente su erro al haber hecho estas declaraciones: “No puedo decir que me arrepiento porque es algo que ya hice, pero si reconozco que fue un error, me equivoqué al decir que nunca dirigiría Olimpia, me di cuenta que en el fútbol el sentimiento es lo de menos, no existe”.

Y agregó sobre la posibilidad de ponerse al mando de los Albos en el tiempo cercano, pese a que los aficionados no estarían muy contentos de verlo en el banco: “Después de mí salida de Motagua me di cuenta que las cosas no eran como creía, me equivoque. Tampoco estoy ansioso por dirigir Olimpia, ahora mismo hay un gran profesional y lo está haciendo muy bien”.

�� Foto del recuerdo de 1985 con grandes guerreros azules como:



�� Toño Obando, Chito Reyes, Primitivo Maradiaga, Ortiz, Herrera, Ponce, Suazo, Banegas, Chavarría, Medina y el DT Julio Escobar #MemoriasAzules #DelRecuerdo pic.twitter.com/fpF6IOap82 — Fútbol Club Motagua (desde �� ) (@MOTAGUAcom) May 31, 2020

Con sus 4 títulos, Primitivo es de los entrenadores más ganadores de Centroamérica quedando a solo 2 de Carlos Padilla, el que más palmares tiene. Ya cumplió su sanción de dos años por estar involucrado en el amaño de partidos y tiene ganas de volver al ruedo. Por ahora, no hay ofertas formales de equipos de distintas partes de la región.

Ir a Olimpia parece imposible por sus dichos y por lo ligada que está a Motagua. El clásico está cada vez más intenso y no sería bien recibido en el Albo. A esto hay que sumarle que es muy difícil que se pueda ir Pedro Troglio, que está en un gran momento y se encuentra muy cómodo dirigiendo al club catracho.