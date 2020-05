Piojo Herrera elogia equipos salvadoreños y advierte: "Se quieren volver a destacar en Concacaf"

De a poco, la liga salvadoreña está empezando a tener su gran auge. Los equipos cuscatlecos comenzaron a hacerse fuerte en las competiciones internacionales y eso se vio en las últimas ediciones. Alianza y FAS son los clubes que mejor se están reforzando y eso se nota en su desempeño en los últimos años.

Así lo confirmó también Miguel Herrera, entrenador del América de México. El Piojo recordó el partido entre Alianza y Tigres. Los Paquidermos casi eliminan a los norteamericanos, pero sucedió el milagro de que el arquero terminó marcando en la última jugada del encuentro. Sobre eso habló el entrenador: “Estuvimos cerca de ver un golpazo del Alianza y da la impresión que los equipos de El Salvador quieren volver a destacar en Concacaf”.

Y la opinión del técnico no quedó ahí, mostró estar al tanto de la liga cuscatleca al enojarse con la decisión de la Liga Nacional de sacarle el título a Once Deportivo y dar por cancelado el torneo. Herrera fue contundente cuando le preguntaron por el tema: “En todos lados la gente de pantalón largo no toma en cuenta a los jugadores, que son los que pueden tomar decisiones. Qué terrible equivocación”.

Siguiendo su charla sobre El Salvador, recordó una anécdota de cuando fue a jugar al país después del conflicto bélico con Honduras y temió por su vida y la de sus compañeros: “Jugué con el Atlante contra el Firpo en la época de la (pos)guerra y cuando nos llevaban para sede del partido, el motorista se quedó asustado porque ya no había puente para pasar”.

Un experimentado que demuestra que la liga centroamericana está creciendo y podría convertirse en uno de los animadores de la próxima Concachampions. Para eso, los equipos tendrán que destacasrse en la Liga Concacaf que debería arrancar entre agosto y septiembre. Todo dependerá de la finilazación de la Copa de Campeones que todavía se está jugando y resta definirse.