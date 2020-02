"Piojo" Herrera disparó contra Tapia: "Que no diga tarugadas"

Si algo caracterizó al juego entre Comunicaciones de Guatemala y el América de México en la igualdad 1-1 por la ida de los octavos de final de la Concachampions, fueron las duras entradas que los locales proporcionaron a los visitantes.

La poca amonestación y la nula expulsión ante estas acciones por parte del árbitro de aquel encuentro molestó a Miguel "Piojo" Herrera, quien se descargó con él tras el duelo, donde bregó por uno mejor para la vuelta en México.

Sin embargo el entrenador de los chapines, Mauricio Tapia, manifestó en conferencia de prensa: "No vi a ningún jugador del América hospitalizado. Ningún expulsado, vi una fricción normal, ninguna mala intención. La jugada de Andrés Lezcano se pudo haber juzgado de otra manera, pero no vi nada distinto de lo que pasa en cualquier parte del mundo".

Esto enardeció al reconocido técnico, quien en una nueva charla con los medios disparó sin tapujos contra Tapia: "Que no diga tarugadas. La primera patada que recibe Ibargüen es de roja y por poquito lo fractura. Es una jugada de mala intención. Si ellos recurren a esas circunstancias, que lo marquen, no se necesita ver a un jugador en el hospital para decir si diste patadas o no. Imagínate la tarugada que está pensando".