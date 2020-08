Periodista de ESPN elige el equipo ideal en la historia de Costa Rica

Las selecciones de fútbol reunen lo mejor que tiene cada nación en materia deportiva. Las ventanas internacionales, eliminatorias, torneos continentales o mundiales sirven para dar muestra de lo que un puñado de coterraneos pueden conseguir bajo un mismo manto, defendiendo los colores patrios.

Cada combinado ha tenido jugadores históricos. Verdaderas insginias que marcaron una época ya sea en su madre tierra como en el mundo, y en su mayoría supieron vestir la camiseta de su Selección. Costa Rica no está ajeno a ello, teniendo atletas que han trascendido y dejado su huella incluso en Europa.

Por ello, los ticos fueron incluidos en el "Mejor Mundial de la Historia", una suerte de juego que impulsó ESPN Deportes US, donde a varios periodistas del canal les asignaron un país, y tuvieron que armar un once ideal histórico para "competir" en ese "certamen". El mismo, si bien se decidirá por el voto de la gente, no deja de ser llamativo por los nombres escogidos en cada delegación.

El equipo elegido por José del Valle (Foto: ESPN)

En el caso de los centroamericanos, el "entrenador" es José del Valle. El hombre de prensa alineó un 5-3-2, con personalidades de épocas muy diversas, aunque todos más que conocidos. El arco, como no podía ser de otra forma, le corresponde a Keylor Navas. Los cinco defensores son Francisco Flores, L. González, Carlos Castro, Gilberto Martínez y Christian Gamboa.

El mediocampo, en tanto, está conformado por Bryan Ruiz, Celso Borges y Juan Cayasso. Finalmente, la dupla delantera está compuesta por Paulo Wanchope y Alejandro Morera Soto. ¿Logrará vencer a la Brasil de Fernando Palomo?