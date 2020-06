Pedro Troglio reveló fechas tentativas para la vuelta de la Concachampions

Los certámenes deportivos internacionales llevan ya varios meses en suspenso, debido al coronavirus COVID-19 que aún no puede ser erradicado, el cual ya se ha cobrado 432 mil vidas en todo el mundo. Además, 7.8 millones de personas están contagiadas, por lo que llevar a cabo un torneo más allá del índole nacional puede suponer un peligro sanitario.

La Concachampions no está exenta. El máximo evento a nivel clubes de la Concacaf debió detenerse antes de que concluyan los partidos de ida de cuartos de final, y no podrá reactivarse hasta que el agente infeccioso merme en su accionar, o cuando se encuentre una vacuna para la misma.

Desarrollo de la Concachampions 2020

Sin embargo, se barajan fechas tentativas. Así lo expresó Pedro Troglio, entrenador del Olimpia de Honduras, en diálogo con Panorama Deportivo: "Por cuándo lo jugamos no hay mucha certeza pero, como el Mundial de Clubes se postergó para más adelante, hablan para los meses de octubre y noviembre que se pueda jugar".

Además, aventuró al respecto: "De acá a octubre o noviembre puede aparecer la vacuna, que nos salvemos todos y podemos jugar con gente; pero no sabemos qué va a ocurrir". A su vez, se mostró renuente ante la idea de ejercer la localía fuera de Honduras: "Yo quiero jugarlo acá, donde me digan. Salir del país no me gustaría".

Finalmente, remarcó en base a lo último mencionado: "Yo quiero jugar en el país, que tengan que viajar los demás como lo hicimos nosotros". Los albos habían derrotado en el primer choque de la llave a Montreal Impact por 2-1 en Canadá, debiendo definir la serie en casa con un pie en semifinales.