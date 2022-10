El Club Deportivo Olimpia golpeó primero en una apasionante final de ida de la Liga Concacaf 2022 al imponerse 3-2 a Alajuelense en Tegucigalpa. Por el lado de los hondureños anotaron José Mario Pinto, Jorge Álvarez y Michaell Chirinos; mientras que Johan Venegas y "Pipo" González recortaron distancias para los ticos, respaldados en el penal que Leo Moreira le atajó a Bryan Moya.

Pedro Troglio, a pesar del descuento sufrido al 84', se mostró contento con lo hecho por su onceno: "La sensación es positiva. Estoy feliz por lo que hizo el equipo y porqué ganó. Yo no me quedó en la futurología de algo que no pasó. Si haces el penal capaz de que ganas 3 a 0, o empatas 2 a 2. No se sabe en el fútbol. Le agradezco a los jugadores el partido que nos han entregado", comentó.

"Queda el sabor amargo del gol final porque estaba dominado el partido. Pero para mí es positivo por lo que hicieron los jugadores en la cancha, que fue un partido impresionante del equipo, porque se ganó y porque es un partido de 180 minutos y se define allá. Nosotros estamos a la altura de ganar en cualquier cancha, hemos ganado en México, en Estados Unidos. Después también podemos perder en cualquier cancha", aseguró.

El penal de Moya y la titularidad de Benguché

"Tenemos dos o tres ejecutantes. En el momento, el que la agarre y se decide, patea. Moya es muy buen ejecutante, al igual que Chirinos y Benguché (...) La decisión de Benguché son momentos. Me basó en lo que veo en la semana , en lo que veo en el momento. Lo veía muy bien a Jorge y lo hizo bien, quería que peleará con los dos centrales. Después optamos por meter a dos jugadores altos para defender el balón parado y al final nos hicieron daño. Creo que merecíamos ganar por un gol más".

La figura de Olimpia

Troglio, quien miró al cielo en el segundo tiempo para buscar el recuerdo de alguien que no está —"yo pienso en mis viejos y sé que me están dando una mano", dijo—, no dudó en señalar al colectivo como el punto alto: "Es un partidazo de todos, pero quiero destacar el gran partido de Beckeles. Terminó tirando centros, desbordando, hizo un encuentro terrible. Como es un jugador cuestionado, también vale mencionar cuando lo hace bien".

Las sorpresas de Alajuelense

"Nosotros imaginábamos este parado táctico. A lo mejor no la salida de Suárez, en esa ubicación se paró un lateral derecho. Me imaginó que era para guardar el resultado y tratar de definir en Costa Rica. No me imaginé nunca que acá iban a jugar con Bryan Ruiz, Borges y López, es algo que me parece que sucede cuando juegan de local", reveló.

La Liga Concacaf, un pendiente para Troglio

"Con Saprissa se perdió, con Alajuela tengo una semifinal a partido único donde perdimos por penales y en el tercer torneo pasamos la desgracia de ser sacados por lo vivido en Surinam. Tenemos buenos momento en Concacaf, llegando a una semifinal con victoria en el Azteca. A nivel de Liga Concacaf mi deseo es ganar la copa. Vamos con una ventaja que no es segura, más cuando enfrentás a un equipo fuerte como la Liga. Veremos si nos alcanza", concluyó.