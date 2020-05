Pavón contó que hubo un DT en Real España que le quiso "cortar las patitas"

En una larga entrevista para Felipe Faraj por medio de Instagram, Carlos Pavón contó como fue su lucha contra la adversidad cuando recién comenzaba su carrera. El hoy panelista de Univisión reveló como Flavio Ortega (QEPD), entrenador de Real España en aquel entonces (1991), tuvo duras palabras para con él, y como eso repercutió en su futuro con la "Máquina".







"Cuando yo comienzo en el Real España mi primer día de entrenamiento con el señor Flavio Ortega que en paz de descanse en pretemporada, el señor a mí no me conocía, porque a mí quien me lleva al España fue el scouteador Sergio Amaya; cuando comienza la charla en la pretemporada, yo de una fui señalado por el entrenador: 'Tú no vas a jugar conmigo' me dijo, así de una, sin conocerme", empezó contando.

Flavio Ortega, entrenador de Real España a inicios de los 90s.



"Yo no entendí por qué ese trato hacia mí, un jovencito de 18 años con muchos sueños con mucha ganas de poder triunfar, y que un entrenador en ese entonces con mucha experiencia te quiera cortar las patitas por así decirlo, me dolió muchísimo. Se me hizo un nudo en la garganta y me dije a mi mismo "que hice" pc yo no encontraba explicación. Yo era nuevo en el equipo pero el grupo era muy bueno se me acerco 'Wicho' Funes, el capitán, y me dijo que no le parar abola que por algo estaba ahí, igual que Washington Hernández y Caralampio Vallejo que me dieron su apoyo", agregó.





Ante esto, el ídolo españolista tomó una decisión "Entonces yo dije 'esto está en mi', si mis comienzos van a ser difíciles, es una linda prueba para mi. Hubiera sido sencillo ponerme a llorar y darle la razón a él, pero cuando yo tenía un entrenador que no le gustaba, yo nunca le di a el la razón de poder decir porque yo no jugaba. Yo llegaba primero a los entrenamientos y me iba de ultimo, y cunado me metía, solo 15 o 20 minutos quería marcar una diferencia, para que el reproche de la dirigencia y el periodismo fuera para el entrenador, no para mí", señaló.





" Yo estaba emputado con el entrenador, pero me decía 'no le voy a dar el gusto ni la razón' y vos sabes que hay entrenadores que hacen eso para verle el carácter al futbolista, pero conmigo chocaron, porque cuando me encontré entrenadores así, se toparon con un muro", concluyó.