¡Para el infarto! Keylor se mostró bailando junto a Andrea Salas e incendió las redes

Para evadir el aburrimiento durante la cuarentena por el coronavirus COVID-19, los futbolistas han intensificado la interacción en las redes sociales con sus seguidores, mostrando más cosas de su día a día, así como también diferentes rutinas, bromas, trivias y algunos "IG Lives" para platicar con compañeros.

Keylor Navas, arquero costarricense del Paris Saint-Germain (PSG) ha incurrido en esto últimamente, dejándose entrevistar por sus seguidores, haciendo diversos Tik Toks y recordando momentos en su actual club. Sin embargo, este domingo probó algo distinto, mostrándose a puro ritmo con Andrea Salas.

Al son de "Dance Monkey" de Tunes and I, el portero tico y su esposa hicieron una increible coreografía, donde las risas no faltaron en el rostro de ambos y con una relativa sincronía que maravilló a propios y extraños. Además, el legionario no lució prenda superior alguna, dejando ver sus abdominales.

"Una manera diferente de divertirnos", citó el centroamericano junto al video compartido en su cuenta oficial de Instagram. Los comentarios se llenaron de elogios y corazones, ante una fogosa pareja que dejó todo en la pista.