Pablo Punyed, el legionario salvadoreño que compite en la liga de Islandia

Islandia, con más de 10,000 pruebas en unas cuantas semanas, se convirtió hace poco en el líder mundial de la investigación sobre la composición del coronavirus; se trata de una nación demográficamente pequeña, y tanto, que posee menos habitantes que el mismísimo departamento de San Miguel. Pablo Punyed, volante cuscatleco con casi una década en dicha nación europea, nos cuenta sobre cómo está el deporte rey allá, el panorama de salud, y muchas otras cosas más.

Una situación llamativa es que la isla europea -ante la pandemia- impuso restricciones como cualquier país- y si bien algunas de estas guardan similitud con las que tenemos, hay otras atenuantes que nos sacan años luz. Quizás una de las diferencias más notables es que allá hay una mayor permisividad para la movilidad, excepto en los recintos públicos.

Pablo (primero de izq. a der.) junto a sus compañeros del KR en donación de 48 refrigerios para el Hospital Nacional. Foto: EDH/Cortesía de Punyed

"El Salvador e Islandia son países con diferentes infraestructuras, lógicamente la toma de decisiones en estos días es la clave. Por ahora acá hemos intentado tener un ritmo de vida dentro de lo que cabe normal, pero en realidad todos hemos sido afectados por esta pandemia, en especial los negocios pequeños. Hay una disposición gubernamental que prohíbe la actividad económica a negocios que junten 10 o más personas", explicó Pablo en su entrevista con Cancha.

Y agregó: "Hay unas empresas privadas acá que han invertido mucho para conocer cómo funciona el virus, los test fueron gratis y ayudaron a evitar más contagios. Los científicos acá recolectan datos para hacer los estudios y la gente recibe la alta, o la baja para someterse a tratamiento. Por eso el número de contagiados es muy alto aquí, porque las pruebas han sido por miles y en un periodo corto de tiempo; lo bueno es que ya hay muchos recuperados, y estas pruebas hacen también que el sistema de sanidad no vaya a colapsar".

Para finalizar, explicó cómo está su carrera en Islandia: “El KR está negociando con los jugadores, sabemos que hay que apretarnos; podría haber un 15 ó 20% de rebaja en el salario nuestro para poder sostener al club. Estamos preparados para poder ayudar a la institución y a todos quienes trabajan en la misma. Esto aún no se han confirmado, pero los ajustes han empezado a discutirse mucho antes de que esto se agravara. Ningún compañero por ahora ha salido positivo en su test, pero nunca se sabe con este virus. La Copa de Liga este año ha sido cancelada, y es que no habrá tiempo para jugarla, ves el calendario y no hay fechas disponibles. Creo que fue la decisión fue correcta porque nosotros éramos los campeones defensores".