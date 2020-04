PSG dejaría ir a Icardi por los dichos de Wanda Nara sobre volver a Italia a vivir

Aunque las miradas estén puestas en la pandemia que azota en todo el mundo, sigue habiendo noticias de fútbol. En Europa también se mueven por los contratos de los jugadores. Pese a que este todo parado y que parezca que no se volverá a jugar por un largo tiempo, hay contratos y préstamos que finalizan en junio. Los clubes deberán ver si les renuevan o se termina la estadía de ciertos futbolistas en sus equipos.

Un caso que sorprendió en estas horas es el de Mauro Icardi. El delantero pertenece a Inter, pero está a préstamo en el PSG. Lleva 17 goles en 26 partidos, entre Ligue 1 y Champions League. Un gran número para un 9 que venía con la pólvora mojada. Se fue del Nerazzurro en medio de un escándolo y con amenazas de los ultras hacía él. Hasta dio a entender en una entrevista que no querría volver a vestir los colores azul y negro. Se olvidó completamente que fue capitán e ídolo de la institución de Milán.

Pero que no se acomode en París porque tampoco lo quieren ahí. Según informó The Sun, el club francés le habría rescindido el contrato al argentino. Todo sería por unos dichos de su polémica mujer, Wanda Nara. La modelo, que también es la manager del futbolista, no cuido sus palabras y enfurenció a los directivos. Ella es la gran culpable de que se termine la continuidad del delantero.

��MERCADO��



➡️ Icardi no continuará en el PSG y regresará a Italia para la próxima temporada



➡️ Wanda Nara y el jugador le comunicaron la decisión a Leonardo



➡️ El conjuunto parisino rompió las negociaciones con el Inter para la compra del argentino



[@NicoSchira] pic.twitter.com/sS2F3sR7Mx — Calcio Serie A ���� (@SerieA_GO) April 3, 2020

Wanda contó que Icardi tiene ganas de volver a vivir en Italia. Allí tienen su impresionante mansión y hasta rompieron la cuarentena en Francia para volver a su casa en Lombardia, epicentro de los contagios de coronavirus en Europa. Una actitud muy repudiada en las redes sociales, pero que Mauro justificó diciendo que necesitaba regresar a su hogar. Esas fueron las palarbas que utilizó en sus redes sociales para explicar su extraño accionar.

Debido a todo esto, se terminaría su buen pasado en el PSG. Pasaron de querer comprarlo, la cifra rosaba los 70 millones de euros, a dejarlo ir como un jugador que fracasó. Todo por frases desafortundas, las mismas que complicaron su paso en Inter. Icardi y Nara deberán cambiar su forma de referirse a distintos temas. Las consecuencias vienen siendo cada vez más graves y perjudican la carrera del joven de 27 años.