Opinión || Lo que Motagua le hizo a Licona en redes sociales, es una vergüenza

Hace mucho tiempo que las redes sociales del Motagua se manejan de manera nefasta. Desde censurar a su propia afición hasta hacer reclamos infantiles y poco profesionales, entre otras cosas. Sin embargo, lo que le han hecho a Marlon Licona no tiene nombre.

En esta ocasión, la institución azul difundió un humillante video en sus redes sociales en el que el guardameta tuvo que pedir 'disculpas' a la afición por su error ante Real Estelí. Se pasaron de la raya; el Motagua no debería permitir que sus jugadores hagan estos papelones. Licona cometió un error deportivo, pero no mató a nadie.



En todo caso se puede emitir un comunicado por escrito y no exponer a una persona entre lágrimas, dejándolo regalado ante la imagen pública y las burlas del rival. Lo que le han hecho a Licona es un acto de cobardía brutal. Es dejarlo sólo en un momento complicado, y no hacerse cargo colectivamente de lo sucedido ante el equipo de Nicaragua, como debe ser en toda institución que funciona como equipo. Me indigna mucho la falta de respeto hacia el jugador, llámese como se llame, y que no les haya importado exhibirlo de manera tan baja.

¿Qué tienen en la cabeza para humillar así a su propio futbolista? Por ahí el Community Manager de Motagua es solamente un pobre tipo que se limita a seguir órdenes, quien sabe. Pero hay cosas de las que no se vuelven. Quien sea que se le ocurrió publicar ese video de es un incompetente irrespetuoso que no debe estar ahí. Y me quedo corto. Muy corto.

No solamente humillaron a un futbolista, también hacen quedar en ridículo a su propia afición, que al día siguiente se tiene que aguantar las burlas de los contrarios, y con justa razón si se exponen de esa manera. El Motagua es un equipo grande y debe comportarse como tal. Su manejo público en redes sociales es vomitivo, y lo que le hicieron al portero es muchísimo peor que quedar fuera de una Concachampions. Las redes oficiales de un club tan grande no deben manejarse con las patas.

����| Nuestro arquero, Marlon Licona guerrero azul de 6 títulos con nuestra institución, envía un mensaje a todos los aficionados #Motaguenses Ⓜ��#SomosUnaFamiliaAzul pic.twitter.com/LenIpgl90Y — Fútbol Club Motagua (@MOTAGUAcom) December 10, 2020