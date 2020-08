¿Nueva casa para La Sele? Equipo ofrece su estadio para la Selección de Costa Rica

Han comenzado los trabajos para demoler el Rosabal Cordero y crear, desde cero, un nuevo estadio. Herediano ha puesto todo su poder económico en la realización de un nuevo hogar que se inauguraría a mediados del próximo año. Buscarán construirlo en tiempo récord para jugar los menores partidos posibles en campos de juego que no sean el suyo.

Pero el sueño no termina ahí, un directivo de los rojiamarillos confesó que su sueño es que el primer partido allí sea con la selección costarricense y que la Sele utilice el nuevo reducto para ser local en las competiciones internacional. Una aspiración difícil teniendo el novedoso Estadio Nacional.

Así sería el nuevo estadio de Herediano cuando esté terminado.

"Añoramos que esta cancha y este estadio sea utilizado por la Federación Costarricense de Fútbol para juegos de la selección nacional, no sólo de la mayor, sino de la Sub 20, Sub 23, Femenino, Olímpica, etc”, declaró el presidente de Fuerza Herediana, Juan Carlos Retana, en una entrevista con Radio Columbia.

Y agregó sobre la posibilidad de que otros clubes del país también decidan mejorar sus respectivos campos de acá a futuro: "Ojalá muchos equipos del país hagan inversión en infraestructura porque eso beneficia al fútbol nacional”.

De todas formas, falta mucho todavía para poder ver el nuevo Rosabal Cordero. Recién se realizó el 80% de la demolición de lo quera el estadio. Ya casi no quedan ninguna de las tribunas que supieron albergar a los cientos de fanáticos que fueron a alentar al Florence. Se viene un nuevo comienzo para Herediano.