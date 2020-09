Nicholas Hagen: "Trabajaré el triple para colocar el nombre de Guatemala en alto"

Todos los ciclos se cumplen y en lo deportivo no es diferente. Luego de militar sesis años en el conjunto de Municipal, el futbolista Nicholas Hagen, comenzará una nueva etapa en su carrera deportiva. El guatemalteco optó por esta nueva liga en formación debido a que quiere nuevos retos luego de haber levantado un par de títulos en la liga de su país y ahora se probará en el viejo continente.

Ahora toca adptarse a esta nueva etapa en donde ya se incorporó de manera oficial con el Sabail FK de la Liga Premier de Azerbaiyán e incluso realizó su primer entrenamiento. Y con esto, el jugador sabe que le tomará algo de tiempo acostumbrarse a este nuevo camino y para ello conversó para ESPN y dejó sus primeras impresiones y cuáles serán sus objetivos más cercanos.

“Esto de Azerbaiyán sale después de varios meses de platicas, de videos, de cosas que ven los entrenadores para convencerse de querer a un jugador. Al final se dio lo que quería, que era venir acá, empezar a tener minutos y empezar a vivir el sueño que tanto he buscado”, comentó Nicholas Hagen para ESPN.

Nicholas Hagen con la camiseta del l Sabail FK. (Foto: Sabail FK.)

“Lo económico para mí es lo de menos. Yo lo que busco es un sueño, es seguir creciendo, es ser mejor. Buscaba un proyecto que me diera la oportunidad de mostrarme, de crecer, de aprender más sobre el fútbol. En eso me basé totalmente. No solo de crecer como jugador, sino como persona y en todo sentido. Espero poder lograrlo aquí", expresó Hagen.

"Es una liga que recientemente se empezó. Por lo poco que he visto, veo que es un fútbol rápido, es un fútbol en el que tratan de tener la pelota. Es un fútbol muy parejo, el que se equivoca menos es el que gana. En las mayoría del partidos se maneja un muy buen ritmo. Gracias por los buenos mensajes que he recibido, por el apoyo que me han dado. Trabajaré tres veces más de lo normal para poner el nombre de Guatemala en alto”. Concluyó el jugador guatemalteco Nicholas Hagen para ESPN, quien ahora tendrá la responsabilidad de dar todo su esfuerzo para destacarse en el equipo y posteriomente dar el salto otra liga y como dijo, dejar el nombre de su país en alto.