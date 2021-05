Neymar pidió a un excompañero de Keylor Navas como refuerzo del PSG

Una temporada bastante golpeada para el PSG y Keylor Navas quienes se despidieron de la UEFA Champions League -su gran objetivo- en las semifinales por el Manchester City. Y además, están a un paso también de quedarse sin la Ligue 1 en el torneo local a tan solo dos fechas para culminar la temporada. Esto quiere decir que se quedarían sin dos de los trofeos más importantes que siempre tienen en carpeta.

Neymar, hace unos días renovó al menos hasta el 2025 con el PSG. El atacante brasileño formará parte del equipo francés y los proyectos que tengan a futuro. Con 29 años de edad, se pensaba que el sudamericano tomaría otro camino debido que no ha podido conseguir la UEFA Champions League desde que salió del FC Barcelona. Ahora con su continuidad las cosas cambiaron.

Un equipazo quiere armar Neymar junto a Keylor Navas

A través de una entrevista con GQ Style, Neymar aseguró que le gustaría jugar en un futuro con Cristiano Ronaldo. De los grandes jugadores con los que el brasileño todavía no ha compartido vestuario, es con el portugués, quien actualmente vive horas bajas con la Juventus desde Italia.

¿Qué le queda por hacer? Le preguntaron a un Neymar que no dudó en dar una respuesta contundente: "Jugar con Cristiano Ronaldo, porque ya jugué con grandes jugadores como Messi y Mbappé. Pero todavía no he jugado al lado de CR7", afirmó el atacante brasileño, actual figura del PSG, tomando en cuenta que el francés Mbappé tendría un pie afuera del equipo. Además, es importante resaltar que Cristiano Ronaldo y Keylor Navas ya compartieron vestuario en el Real Madrid.

¿Cristiano sería el reemplazante de Mbappé?

Sería el bombazo del mercado, si Cristiano Ronaldo llegara a juntarse con Neymar en el PSG. Además de otras figuras como Keylor Navas, Di María y compañía. En las últimas dos campañas en la UEFA Champions League el conjunto parisino ha llegado a una final y una semifinal. Cristiano sabe que quiere volver a tocar la gloria y con el PSG sería un muy buen proyecto.