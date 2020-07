Municipal confirma el primer caso positivo de coronavirus en su plantilla

Para empezar la vuelta al fútbol en Guatemala, los futbolistas de los distintos equipos se empezaron a realizar tests para ver si están contagiados o no. De esta manera, podrán volver a los entrenamientos grupales para prepararse físicamente de cara a la próxima temporada. La idea es dejar de lado las prácticas individuales.

En este contexto, Municipal anunció que uno de las pruebas que realizó dio positivo. Manuel Eduardo López dio positivo en coronavirus. El deportista se lo realizó el 29 de julio en el Hospital Nacional de Izabal y hoy se dio a conocer el resultado del mismo. De todas formas, el futbolista de 30 años se encuentra bien y no tiene necesidad de estar internado.

López se realizó el test en un hospital y dio positivo. (Facebook)

Para llevar tranquilidad, los Rojos compartieron las palabras del centrocampista en el comunicado: "Me he sentido bien, gracias a Dios no me ha afectado. La verdad siento como una leve gripe. No tengo dolor de cabeza ni fiebre de momento. He tratado de no terner contacto con personas que no sean de mi familia y ellos he tenido distancia".

ℹ️ Comunicado oficial del CSD Municipal. pic.twitter.com/wTHct9DaKG — CSD Municipal (��) (@Rojos_Municipal) July 31, 2020

Además, Tato explicó como se está tratando en este momento y la decisión que tomo para pasar estos 14 días en aislamiento social para evitar distribuir el virus: "Me he quedado en mi casa Izabal para no contagiar a nadie más. Estoy tomando mucho líquido, jugo de naranja y zinc".

Para finalizar, el médico de la institución también habló de la salud del jugador: "Es un paciente asintomático, no tiene necesidad de estar en un centro hospitalario y la recomendación es guardar cuarentena domiciliar. Se presentará a los nuevos entrenos cuando tenga una nueva prueba de Covid-19 y la misma sea negativa, además que haya cumplido con los tiempos de aislamiento en casa".