Mucha incertidumbre en la llegada de un refuerzo del Saprissa

Hace algunas semanas atrás, Saprissa anunció la llegada de Esteban Espíndola. Su arribo estaba prácticamente confirmado desde que finalizó el Clausura 2020, pero faltaba la comunicación oficial. Para que llegará el argentino, el Morado debería anunciar la salida de Byron Bonilla que le terminó dando el cupo de extranjeros que le hacía falta.

Pese a que se hizo la presentación hace bastante tiempo, el defensor sigue en Honduras. Se encontraba allí, tras que se suspendiera la liga catracha y quedará en la duda si continuaría o no en Marathón. El jugador está entrenándose por su cuenta y espera poder viajar lo antes posible para arrancar la pretemporada con el resto del plantel del Sapri.

A principio de mes se confirmó su llegada al Saprissa, que lo buscó siempre.

El gran inconveniente es que no se sabe cuando Costa Rica abrirá su aeropuerto para la entrada de vuelos desde Honduras. El primero de agosto se habilitará únicamente la llegada de turistas provenientes de Reino Unido, Canadá y la Unión Europea. El gobierno no confirmó cuando se le habilitará a los país de la región y el gran temor proviene de que la mayoría no tiene controlada la pandemia.

El nuevo defensor Morado Esteban Espíndola responde consultas desde Honduras ������ pic.twitter.com/wKtfDraymK — Deportivo Saprissa �� (@SaprissaOficial) July 10, 2020

El jugador ha tenido contacto con el cuerpo técnico de Walter Centeno vía videollamada y también le han mandado una rutina para que entrene desde su casa. Claramente esto no se puede comparar con las prácticas que están teniendo sus compañeros. Será difícil que el argentino llegue en buenas condiciones al arranque del torneo.

Espíndola llegó a Marathó en el comienzo de la temporada pasada y fue uno de los mejores jugadores de la plantilla. Fue titular en casi la totalidad de los encuentros (30) y logró marcar 3 tantos. Anteriormente había jugado en Olimpia y volvió a las tierras catrachas después de jugar durante un año en su país. Es un gran defensor que se formó en las divisiones juveniles de River Plate.