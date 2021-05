Vásquez espera que el arbitraje no favorezca a Olimpia

Diego Vásquez, entrenador de Motagua, se mostró feliz por clasificar a una final más del futbol de Honduras, la cual es la número 13 y donde nuevamente deberá tener enfrente a Olimpia, quinta consecutiva para ser exactos. El argentino charló para Diario La Prensa, donde también aprovechó para tirarle algunos dardos a su acérrimo rival.

“No me gusta que estén diciendo que Olimpia es Bicampeón, me parece que desinforman a la gente. Entones no sirvió el torneo que suspendieron por la pandemia. Vos sos bicampeón cuando ganás los dos torneos seguidos, se saltaron uno, paremos un poco y dejemos de hacer demagogia para todas las partes”, dijo Vásquez.

“Son los dos mejores equipos que llegaron a la última instancia, comparto esa opinión con Pedro Troglio. Sin embargo, no me parece justo el formato, y ya en los duelos en las primeras fechas hubo incidencias arbitrales que lo hacen tener ventaja, pero fuera de eso debemos estar a la altura en ambos duelos y ser más competitivos”, agregó.

Vásquez no dudó en decir que los árbitros podrían afectar en el partido: “Lo arbitral nos ha perjudicado, solo queremos que no haya incidencia arbitral por ningún lado y que se imponga el mejor en la cancha. Hasta a mí me cansa ese tema, por más que digan que soy llorón, siempre estaré diciendo lo que no me gusta”.

Por último, Diego Vásquez indicó que confía en poder alzar su sexto título de liga en Honduras: “Me veo campeón, pero voy paso a paso, la idea es ganar. Me ocupa todo, que los árbitros elijan, no tenga incidencia como ha pasado en los últimos tiempos”.