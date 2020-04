Monchi con Palomo: "Mágico González es top 5 o 10 de la historia del fútbol

El reconocido director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo, dio una larga entrevista para ESPN con el periodista Fernando Palomo. El mejor conocido como "Monchi", no dejó pasar la oportunidad de llenar de elogios a Jorge el "Mágico" González, leyenda del fútbol salvadoreño.





¿Si viste a Maradona hacer cualquier cantidad de filigranas, viste al Mágico hacer tantas o más no?, le preguntó el comunicador. "Al Mágico lo vi, lo disfrute, era un fan a ultranza, e iba solamente al Carranza... bueno no solamente por él, pero el Mágico yo cuando preguntan cuál es el mejor jugador del mundo y no lo meten, me enfado", respondió el caditano.





Seguido a eso, profundizó más en su afición por el legendario cuscatleco: "No sé si será el mejor de la historia. pero tiene que estar por derecho en el top 5 o 10. Ese gol que le hace a Racing de Santander o el que le hace al Barcelona en carranza...Mágico era un portento de futbol, hoy sería un top tres del futbol actual" aseguró.



¿Vos que ves jugadores cuantos videos tenes del Mágico? La preguntó Palomo por último, en alusión a la cantidad de videos de futbolistas que maneja Monchi, pues es reconocido como uno de los mejores "caza-talentos" del mundo del fútbol.









Ante esto, el español no dudó: "Con tener uno sobra, al Mágico es el típico que solo hay que ver una vez, es como a Messi. Cuando empiezo a ver un jugador y empiezo a anotar acciones positivas, después veo si son reiteradas. Con Mágico se me acabaría el papel en cuanto a eso", concluyó.