Miguel Herrera criticó el nivel actual de Guatemala

Miguel Herrera, director técnico del América de México, utilizó duras palabras para describir el presente de la Selección de Fútbol de Guatemala, en plena conferencia de prensa anterior al partido contra Comunicaciones por Concachampions.

�� “El America está obligado a ganar el torneo con el respeto de Comunicaciones”.



Las declaraciones de @MiguelHerreraDT en conferencia de prensa previo al partido de la Liga de Campeones de la Concacaf ��⚽️ pic.twitter.com/ugvoIaHTo8 — ESPN CentroAmérica (@ESPN_CA) February 19, 2020

"A nivel de Selección la veía más sólida hace 15 años, y la última vez que vine ya no la vi muy bien. Uno entiende que hubo cambios generacionales y de repente se van jugadores muy buenos y cuesta sustituirlos, pero ya no es la misma", disparó el entrenador de las Águilas.

A su vez, el exfutbolista también aseguró que salir campeón del torneo continental no es una opción: "América está obligado a ganar el torneo, no solo a Comunicaciones, al que respetamos. Sabemos que será un partido complicado, que todavía no se ha ganado nada".

Las impresiones Mauricio Tapia, DT de @CremasOficial, en la conferencia de prensa previo al partido ante el @ClubAmerica por la Concacaf. ��⚽️ pic.twitter.com/YPG4isEcLU — ESPN CentroAmérica (@ESPN_CA) February 19, 2020

El equipo chapín recibirá desde la noche de este miércoles al cuadro norteamericano, en el Doroteo Guamuch Flores, para disputar de esta forma el encuentro de ida por los octavos de final del certamen más importante para clubes que tiene la Concacaf.