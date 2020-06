Medford responde a jugador de Guadalupe: "Eramos malísimos pero los dejamos afuera"

La estrepitosa caída de Cartaginés ante Saprissa por 4-0 en condición de local sorprendió a más de uno, principalmente por lo bien que venían controlando el encuentro los brumosos hasta los 60 minutos. Media hora de descuido bastó para que el monstruo despierte y encaje cuatro goles casi lapidarios, teniendo en cuenta que se trataba del partido de ida de las semifinales del Clausura 2020.

Su actuación fue blanco de críticas, no solo de periodistas especializados o usuarios anónimos en las redes sociales, sino también de los propios integrantes del plantel papero. Hernan Medford, por ejemplo, ha sido más que lapidario con sus dirigidos. "Me tiene decepcionado la actitud de los jugadores", declaró tras el encuentro.

El mensaje del futbolista de Guadalupe

Aún haciendo mea culpa, no le gustó el ataque de un futbolista de Guadalupe, institución a la que dejaron fuera de las semifinales en la última fecha. "Estoy seguro que hubieramos hecho un mejor partido nosotros", expresó Carlos Martínez en su cuenta de Twitter, lo que desató el enojo del técnico.

Medford envió un mensaje a los que creen que Guadalupe lo hubiera hecho mejor que Cartaginés pic.twitter.com/yoeeoOiqIl — TD Más (@tdmas_cr) June 16, 2020

"Si somos malísimos, y los dejamos nosotros afuera a ellos... ¿Entonces qué?", lanzó tajante el estratega en el programa Contra Golpe, de TD Más. Además, indicó acerca del deportista rival: "No quiero decir el nombre, porque si lo digo no lo conoce nadie, no ha ganado nada. Una falta de respeto".

Tras dejar en claro que "el entrenador es una persona que respeto, es mi amigo", remarcó: "¿Quién es ese jugador? ¿Qué ha ganado para estar comentando algo que no pudo hacer hace días atrás, que es dejarnos afuera?".