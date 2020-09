Medford estalla contra periodista por pregunta sobre Marcel Hernández

Después de varias semanas, el Cartaginés de Hernán Medford pudo debutar en el Apertura 2020. Los Brumosos se perdieron el arranque de la competición por casos de coronavirus en su plantilla y recién ahora pudieron jugar ante Limón FC en el Estadio Ebal Rodríguez. El resultado fue un empate por 1 a 1 el que se notó la falta de juego de los visitantes.

Marcel Hernández fue quien marcó el único gol para la visita y volvió a demostrar que su recha goleadora no se detiene por nada. El atacante cubano comezó la temporada 2020/21 con el pie derecho y promete volver a estar entre los máximos goleadores de la competición otra vez en su carrera por Costa Rica.

En la conferencia de prensa, un periodista le consultó a Medford sobre la dependencia que tiene su equipo con el delantero caribeño y el entrenador estalló contra él. El estratega se mostró muy enojado por esa consulta y resaltó que los goles de su dirigido llegan gracias a un juego colectivo de todos sus jugadores.

�� Medford enojado con la prensa:



��️ "Dejen de preguntarme por Marcel Hernández porque eso es quitarle mérito al equipo"



��️ "Le quitan el valor a los otros muchachos y no me gusta" pic.twitter.com/Fe3nDOJvpu — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) September 4, 2020

"Que cansado ese tema, esto es fútbol, dejen de estar hablando de una sola persona ¿Quién le puso el gol a Marcel? ¿No fue un compañero o él la agarro, se llevó a todo mundo y la metió? El fútbol es conjunto. Todos mis jugadores son importantes, ya dejen de estar preguntándome por Marcel, eso es quitarle mérito a Cartaginés. El equipo hizo un buen partido. Pregúntenme por Cartaginés, porque si no se le quita el valor a los otros muchachos y eso no me gusta", declaró el técnico.

Muy clara la postura que dejó marcada Medford, tras la consulta que le realizaron durante la conferencia. Hay que resaltar que desde que llegó siempre se le destaca el rendimiento de Hernández y se deja de lado el gran trabajo que hacen sus compañeros. El estratega ve esto como un menosprecio al nivel de juego que tienen tod su equipo.