McDonald disparó contra el arbitraje: "Partido a partido juego contra dos equipos"

Ni la victoria de su equipo logra aplacar su molestia. Ese 2-0 del Alajuelense sobre Herediano que lo deja muy bien parado de cara a la vuelta de las semifinales del Clausura 2020 lo contenta, mas no esquivarle a los arbitrajes. Hablamos de Jonathan McDonald, que en la conferencia de prensa posterior al partido dejó en claro su sensación respecto al rol de los encargados de impartir justicia.

"Lamentablemente me condicionan muy fácil y rápido, es un tema complicado para mí. Vienen predispuestos a que lo que yo haga, me sancionan de una, me tengo que preparar para eso", disparó el delantero ante los medios. "Yo lo tomó así, de que partido a partido juego contra dos equipos", continuó.

Aquel enojo se disparó luego de que fuera amonestado durante el duelo ante los florenses, a raíz de una queja expresada al juez principal del mismo. "Es algo cansado y trillado para mí. Ellos hacen su trabajo y respeto lo que decidan". Aún así, dejó en claro: "Cosas como estas me alimentan las ganas por trascender y hacer las cosas bien".

⏱90’ | 2-0| �� C.S. Herediano

Primer juego de semifinales.✅

Goles: Al 30’ Alex López y al 78’ Ariel Lassiter.#SomosLiga ll ��❤�� pic.twitter.com/L1GNF9ndJS — L.D.A. (@ldacr) June 15, 2020

En cuanto al resultado del encuentro, indicó: "La victoria nos ayuda mucho en lo anímico. Sabemos que el 2-0 es un marcador engañoso, no podemos ir a Heredia pensando que la serie está liquidada. Al contrario, hay que respetar al rival e ir hacer lo de nosotros, hacer un partido inteligente. No podemos relajarnos".

La vuelta se disputará este miércoles 17 a las 20:30 en el Rosabal Cordero. ¿Podrán los manudos mantener la ventaja? ¿O serán el Team quien de vuelta el global?