Mayron George cambia de equipo en Europa

Con la temporada finalizada en varias ligas de fútbol en el mundo, los equipos aprovechan el mercado de pases para reforzarse de la mejor manera. Esto da lugar a sendas mudanzas de jugadores, como la que debió vivir Mayron George, quien mudará sus goles al Kalmar FF de Suecia.

"Se siente genial estar aquí en Kalmar FF. Solo he escuchado cosas positivas sobre la institución y tengo muchas ganas de comenzar con los entrenamientos y los partidos. Junto con el equipo espero que podamos pasar un buen otoño juntos y subir en la tabla", expresó primeramente el costarricense en diálogo con la prensa del club.

En cuanto a los pasos dados por el balompié de Europa, que conlleva incursiones en otras siete entidades, detalló: "Me tomó tiempo adaptarme, pero en los últimos años he madurado, tanto dentro como fuera del campo de fútbol. Ha sido un viaje largo pero realmente he disfrutado cada segundo".

Mayron George om känslan att vara på plats och vad han hoppas kunna tillföra till Kalmar FF. pic.twitter.com/mAU7YkDV79 — Kalmar FF (@KalmarFF) August 25, 2020

Tras mencionar que "mis mayores cualidades como futbolista son mi fuerza y mi velocidad", manifestó que espera "poder entrar y aportar lo que se me da bien y marcar algunos goles", aún aclarando que "el equipo siempre va primero y juntos lucharemos para hacerlo lo mejor posible".

Mayron George con La Sele (Foto: Getty)

Por otra parte el director deportivo del Kalmar FF, Jörgen Petersson, mencionó: "Mayron George fue el número uno de los delanteros que vimos. En buena cooperación con FC Midtjylland; Mayron y sus representantes, este préstamo ha sido posible. Es un jugador al que he seguido en la liga danesa desde 2017, cuando estuvo fantástico en Lyngby. Con sus cualidades será emocionante ver cómo puede influir en nuestros resultados".