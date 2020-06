Matías Coloca: "Me tuve que nacionalizar para jugar en El Salvador"

El arquero argentino, Matías Coloca en una entrevista para Ataque Futbolero habló sobre cómo ha sido su paso por el balombié salvadoreño, por lo que tuvo que pasar para volver a Primera División, su trayectoria por San Lorenzo, también cuáles han sido sus referentes en la arquería y la situación actual de El Salvador producto de la pandemia.

"Recientemente acá en El Salvador está comenzando a abrir de nuevo la economía. Los negocios. Desde marzo inició el tema de la cuarentena y la verdad estuvo complicado. Gracias a Dios tengo otro ingreso trabajando en un canal y mi esposa tiene un negocio de helados. Pero hasta marzo los jugadores cobramos. Y no lo volveremos a hacer hasta que juguemos de nuevo", comentó Coloca.

Asimismo, el guardameta Coloca, pudo contar un dato interesante sobre lo que tuvo que hacer para poder jugar en Primera División. Debido a que en el Apertura de 2018 no quería ocupar el puesto de extranjero en la posición de arquero, por la que tuvo que jugar en Segunda.

El nuevo @firpo_oficial va tomando forma y anunció a su Nuevo Director Técnico y tres fichajes para el Torneo Apertura 2020



✅ Williams Renderos Iraheta(DT)

✅ Matías Coloca(Portero)

✅ Tardelis Peña(Defensa)

✅ Lisandro Claros(Defensa)



⚽️

"Jugué en Segunda División durante todo el 2019. Producto de un amigo mío, que conocía a muchos diputados, tuve que ir tocando puertas durante todo ese año para ver si lograba que me dieran la nacionalidad. Y un día, luego de no parar, se pudo aprobar mi caso en la asamblea y me nacionalicé", sentenció el guardameta Matías.

Para finalizar, no dejó pasar el momento para destacar su paso por San Lorenzo en el fútbol argentino y mencionar a los ídolos que siempre ha tenido en la portería como referencia: Burgos y Chilavert. A su vez, es importante recordar que El Salvador tendría fecha para que regrese el fútbol, como tentativa para el mes de agosto. De ser así, Matías Coloca, volvería a defender los colores de Luis Ángel Firpo en el balombié centroamericano y de a poco ir entrando en esta nueva modalidad durante la pandemia.