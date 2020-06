Marvin Ceballos confesó que tiene "cosas avanzadas" con un club

La eliminación del Ascenso MX ha sido más que trágico para muchos futbolistas que militaban en la segunda divisional mexicana, ya que eso significó la pérdida de sus empleos y tener que probar suerte en otras tierras, con el fin de poder llevar el plato de comida a la mesa y ayudar en el sostén de la familia.

Marvin Ceballos fue uno de los que resultaron afectados por esta medida, aunque en diálogo con ESPN dio algunas precisiones sobre su futuro, o al menos como viene trabajando su movimiento a otras instituciones: "Mi prioridad es quedarme en el extranjero, pero tampoco voy a tomar una decisión apresurada".

Marvin Ceballos con la Selección de Guatemala en 2011 (Foto: Getty)

En cuanto a las ofertas, detalló: "He tenido acercamientos, ya hay algunos equipos que han quedado descartados. Podrían ser bonitas plazas, pero no son cosas que llenen mis ojos. Hay otros lugares de los que se está esperando una respuesta concreta". Aún así, no descarta retornar a su país natal: "Está lo de regresar a Guatemala, mí papá ya tiene cosas avanzadas con Guastatoya".

Sobre esto último se desarrolló un poco más: "Mi prioridad siempre es estar en el extranjero. Si no tuviera nada realmente, ya hubiera tomado una decisión, y regresar a Guatemala tampoco lo veo mal". Luego, añadió: "Siempre que sea una liga donde sabes que vas a seguir creciendo y te den la opción de dar ese salto de calidad, estará bien".

Finalmente, aclaró que sus aspiraciones siguen intactas: "Tengo el sueño vigente de brincar a ligas más importantes, a las ligas que uno de niño siempre soñó. Estaba para un tiempo largo y para pensar en el ascenso con Leones Negros, pero me siento satisfecho porque la decisión no pasó por lo deportivo".