Gerardo Martino fue claro en decir que no seguirá con México tras quedar fuera en la fase de grupos.

La Selección de México quedó fuera en la fase de grupos de Qatar 2022, luego de ganarle 2-1 a Arabia Saudita, pero no bastó debido a la diferencia de goles menor a la de Polonia. Ante esto, Gerardo Martino confirmó que su contrato con el Tri finalizó, por lo que prácticamente es un hecho que no seguirá en el banquillo tras este nuevo fracaso.

"Yo soy el responsable de esta decepción que tenemos hoy. Mi contrato se venció cuando el árbitro terminó el partido. No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta”,contestó de manera contundente el argentino al ser consultado sobre su futuro tras no cumplir el objetivo de clasificar.

"Asumimos el fracaso que tuvimos en esta Copa del Mundo, con Polonia no pudimos demostrar la superioridad que tuvimos y con Argentina pudimos haber enfrentado el segundo tiempo con nuestras formas habituales", agregó el sudamericano que rápidamente fue cuestionado.

Ante la seguidilla de preguntas, Martino fue claro en decir que era el máximo responsable: “No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso”

"Durante el partido de esta noche se notó la superioridad de México en todo el encuentro, hoy fuimos a buscar el tercer gol cuando vimos que era necesario por el resultado de Polonia y Argentina, sabíamos que las amarillas nos podían dejar fuera. El pase se perdió esta noche. Fue nuestro mejor partido, donde más situaciones de gol creamos y podríamos haber hecho la cantidad de goles que necesitábamos, pero fallamos”, finalizó.