Mariano Torres contó cuál es la espina que tiene con el Saprissa

Mariano Torres se ha convertido en un jugador de renombre en el Saprissa. El argentino ya lleva 4 años jugando en los Morados y ya son 148 los partidos en los que vistió la camiseta. Es un referente que pretende seguir en el club para cosechar nuevos títulos. El volante decidió dar una entrevista en un vivo y responder todas las preguntas que le hicieron los aficionados sobre él y sus equipo.

Además de contar como se entrena durante la cuarentena y lo difícil que es estar alejado del balón, hizo referencia a espinilla que tiene clavada con el club. El ex-Huracán tiene en la cabeza obtener un título internacional importante con el Monstruo y admitió que dará todo para poder obtenerlo, pese a que los últimos historiales demuestren que todavía no estuvieron a la altura de poder pelearla hasta el final.

"Tengo la espinita de la Concacaf. Para los saprissistas como para los jugadores la idea es volver a estar en una finald del torneo", contestó durante la transmisión. Con Torres en cancha, el Sapri fue eliminado por el América, Tigres y Montreal Impact. La última vez que llegaron a una final fue en el 2008, que perdieron ante Pachuca y para ver la última vez que salieron campeones hay que retroceder 15 años atrás.

¡HOY! ¡HOY! ¡HOY! A las 7 p.m.m Facebook Live con Mariano Torres.



Te lo trae: @kolbi_cr



Envianos tus preguntas acá ⬇️ pic.twitter.com/nete9nbZSp — Deportivo Saprissa (@SaprissaOficial) April 3, 2020

No es solo una deuda de él, sino de todo los de Saprissa. Hace rato que no están entre los principales candidatos para quedarse con el gran torneo continental. El crecimiento de los equipos estadounidenses los ha marginado también. Sumado a la gran diferencia que está habiendo entre los equipos ticos y los mexicanos, que a base de un presupuesto altísimo, se acomodan como los mejores.

Para finalizar, se refirió a las chances de renovar por un año más: "Estar a la altura de esta intitución, que no es un reto menor, me parece que lo he conseguido. Sino no hubiese estado tanto tiempo en el equpo". En junio se le terminaría el vínculo, pero está encaminada su continuidad. Con 32 años se niega hablar de un retiro dentro de poco y piensa un futuro vestido con los colores morado y blanco.