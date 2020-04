Marco Ureña habló de la polémica del Festival Picnic cuando aún jugaba en Alajuelense, antes de irse al Gwangju de Corea del Sur

Mucho se había hablado al respecto, aunque las imágenes eran contundentes. En un video que se viralizó rápidamente, se podía observar al delantero Marco Ureña siendo escoltado por agentes de seguridad, quienes lo sacaron del Festival Picnic, cuando aún formaba parte del Alajuelense.

A raíz de eso, el atacante había recibido una dura multa que redujo su sueldo del venidero mes a la mitad, aunque poco después se dio a conocer una oferta formulada desde Asia para fichar al costarricense, lo cual finalmente se concretó hace algunas semanas con su partida al Gwangju FC de Corea del Sur.

Marco Ureña en su presentación oficial en el Gwangju FC

Desde aquel país precisamente fue que el futbolista se prestó para una entrevista con Teletica, donde se defendió de las críticas que recibió por aquel entonces tras el material fílmico difundido. "Era mi cumpleaños número 30, tenía nueve meses sin vivir en Costa Rica y el lugar se prestaba para celebrarlo", se excusó.

Además, agregó: "La gente en Costa Rica que me critique y me juzgue, yo la verdad no le andaba haciéndole daño a nadie". Aún así, incurrió en una falta según lo detalló días después el club manudo, castigándolo por ir "en contra de los ideales" de la institución y del mensaje que querían transmitir.

Ureña no solo habló de aquel hecho, sino que también detalló que se siente contento en Corea del Sur, donde explicó que se impresionó con la gente que la habita y aprende constantemente sobre su cultura.