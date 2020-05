Maradiaga cumplió su sanción y sólo le queda pagarle a la FIFA para volver a dirigir

El pasado sábado 2 de mayo el exseleccionador de El Salvador, Ramón "Primitivo" Maradiaga, terminó el periodo de inhabilitación por dos años que le impidió dirigir a escala de las 209 asociaciones afiliadas a FIFA, debido a que guardó silenció en un intento de amaño de partido de selección mayor cuscatleca contra Canadá, en la fase de grupos de la eliminatoria a Rusia 2018.

En mayo de 2018 cuando FIFA le notificó la sanción, luego de que se le abriera un expediente para investigar y determinar cuál fue el grado de participación en ese intento de amaño de partidos. En mayor escala, FIFA sanciona de por vida la figura de manipulación de partidos, tal como lo hizo con 15 jugadores salvadoreños en 2013.

El técnico fue sancionado por ocultar una arreglo con Canadá en 2016.

Maradiaga, a quien ahora solo le quedará pendiente el pago de 20 mil dólares ante FIFA , para volver a dirigir a escala mundial, supo de ese ofrecimiento, pero lo calló. Solo un poco tiempo después admitió que fue su error no denunciarlo en el momento. Hasta hoy sigue lamentando no haber hablado de inmediato, luego del ofrecimiento de Padilla.

"Cometí el error de no comunicar el acercamiento de esa persona (Padilla) a los jugadores. Pero todo esto me ha servido para prepararme, para darme cuenta de quiénes son los amigos, para saber quiénes de alguna manera se acercan a uno cuando las cosas están bien. Me he seguido capacitando. Acá es donde uno se da cuenta quiénes son sus amigos. Lo que más extrañé fue trabajar", explicó el DT al periodista Manfredo Reyes.

Tras quedar habilitado nuevamente para dirigir, Maradiaga quiere ser cauto ante las futuras ofertas de trabajo, que hasta ahora no hay ninguna concreta para él: "No es de aventarse por cualquier cosa. Hay que saber dar pasos. Esto que viví en El Salvador me debe quedar bien marcado para no incurrir en los mismos errores".